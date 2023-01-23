『Tory Burch ブラウン ショルダーバッグ ラスト❗️【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 20時 52分に出品され03月22日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲り頂いた物になります

私は2〜3回使用しました

ホックの金具には傷がございます

その他は目立った傷、汚れはないかと思います

あくまでused品になりますのでその旨ご理解ある方でお願い申し上げます。





【機能性】

このバッグは、ショルダーストラップが付属しており、持ち運びが便利です。コンパクトなサイズながら、日常の必需品をしっかり収納できます。



- ブランド: Tory Burch

- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- 付属品: ストラップ、保存袋



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Tory

Burch

ブラウン

ショルダーバッグ ラスト❗️