『21年式 Panasonic 全自動洗濯機 NA-F50B14 5.0kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 23時 59分に出品され05月15日 23時 59分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品■

21年式 Panasonic 全自動洗濯機 NA-F50B14 5.0kg



■状態■

こちら【リユースのお品物】でございます。

使用感の少ない比較的、綺麗な商品です。

また出品に際し、専門スタッフによる基本的な動作確認済み。

簡易清掃・メンテナンス済み。経年に伴う取り切れないクズ等はご了承頂ければ幸いです。

問題なくご使用頂けます事、確認出来ている状態です。

外観に関して、経年に伴うわずかな小傷はご了承ください。

ペット・喫煙者等はおりません。







製品情報

・お手入れしやすい「抗菌加工※1ビッグフィルター」採用！



・凹凸を抑えたシンプルフラットなデザインを採用フラットフェイス



・自動でつけおき洗浄「つけおきコース」

柔軟剤の香りを衣類に残す「香りしっかりコース」



・3つの槽洗浄機能で、洗濯槽を清潔に





容量：5kg

型式：NA-F50B14

サイズ：562 ×880 ×572 mm（幅×高さ×奥行）

３方合計：201.4cm

質量：約35kg





※注意事項※

・ネット販売という性質上、外観・状態等の現物確認をしていただけない状態での販売となります。商品説明・当商品ページの記載および詳細画像等の内容によくお目通しいただき、ご理解・ご納得いただいた上でご検討ください。



・動作は現時点での確認状況であり、今後も保証するものではありません。



・領収書が必要なお客様は取引メッセージにて、受信可能なメールアドレス・お名前等をご一報の上、お気軽にお申し付けください。領収書の詳しい発行タイミングは受取連絡(評価)等を頂き、取引完了後に発行致します。









管理番号401355 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし