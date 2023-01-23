『21年式 Panasonic 全自動洗濯機 NA-F50B14 5.0kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 23時 59分に出品され05月15日 23時 59分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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落札価格12025円
176 入札履歴
終了
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