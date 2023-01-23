『NEW BALANCE ニューバランスM990BK4 USA製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 50分に出品され03月28日 17時 50分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■NEW BALANCE M990 V4 USA製



定番人気モデルから990V4の黒。

合わせやすく文句なしに活躍する

ブラックカラーは何足あっても◎

履き心地の良さ、

見た目のデザイン、シルエットなど

実用性に優れた一足。

是非、この機会にご検討下さい！





■コンディション

画像12.13枚目の箇所の変色？がありますが、

購入時よりおそらくこのままの状態で

撮影の際に気になったのでアップさせて頂いております。

擦れや傷、シワ、汚れなどございます。

付属品 現品のみになります。

ご了承の上、ご検討お願い致します。





■サイズ US 7 1/2 25.5㎝



メインカラー···ブラック



モデル名···900番台



モデル_商品名···990V4



生産国···made in U.S.A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NEW

BALANCE

ニューバランスM990BK4

USA製