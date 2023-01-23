『極美品✨️ ゴスタールジフーガ 馬革 シングルライダース 総柄 裏地 本革 希少【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 04時 35分に出品され04月19日 04時 35分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



〈アイテム〉

GOSTAR DE FUGA ゴスタールジフーガ 馬革 シングルライダース ライダース ジャケット総柄 裏地 ペイズリー柄 本革 ホーススキン ホースレザー ホースハイド ダブルジップ 希少 黒 ブラック



〈 サイズ 〉

表記サイズ 44

着丈 約59cm

身幅 約43cm

肩幅 約38cm

袖丈 約60cm

素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。



〈 素材〉

表地 馬革

身頃裏 ポリエステル 55%、レーヨン 45%

袖裏 ポリエステル



〈 状態〉

若干の小傷はございますが、目立った傷や汚れ等なく、革の状態も使用感が少ない極美品のお品物です。まだまだ長くご使用いただけます。





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即購入大歓迎です(^^*)/



☟以下、ご確認ください☟

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＊メッセージでやりとりを行っている最中でも、

先に購入手続きを済ませた方とお取引きさせていただきます。



＊素人検品ですので、目立たない小さな汚れ、

ほつれ、キズなど見落としがあるかもしれません。



＊古着、中古品にご理解がある方のみ

お願いします。

神経質な方はご購入をお控えください。



＊圧縮したり折り畳んで発送いたします。

畳ジワはご容赦ください。



＊梱包の状態によっては、

らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便の

相互変換する場合もございます。



＊撮影時間、部屋の明るさ、お使いの端末により

色が若干変わってくるかもしれませんので

予めご了承ください。



＊以上の点をご理解頂ける方、ご検討のほど

よろしくお願いいたします。



*————————————*————————————* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ゴスタールジフーガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨️

ゴスタールジフーガ

馬革

シングルライダース

総柄

裏地

本革

希少