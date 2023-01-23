『GOODGRIEF！CANVASSHOPERSBAG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 12時 45分に出品され05月06日 12時 45分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用するつもりでタグは外してしまいましたが未使用になります。

画像１枚目のように付属のベルトを付けてみたりしたので未使用に近いとさせて頂きます。

とても素敵なのですが手持ちのバッグが増えた為、出品しました。



お探しだった方ぜひ♡



喫煙者あり(気を付けてはいますが気にされる方はお控え下さい)

ペットなし



発送は折りたたんでリサイクル材を

使用させて頂きます。



チャームは付きません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GOODGRIEF！CANVASSHOPERSBAG