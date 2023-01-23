『プラダ スポーツ ショルダーバッグ 希少品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 20分に出品され03月14日 22時 20分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|プラダスポーツ
トッズ Dスタイリング レザー ショルダーバッグ キャメル
¥ 9750
FEILER フェイラー ボールアンドチェーン バッグ エコバッグ ブラック L
¥ 9945
GUCCI ワンショルダー バッグ 正規品 革
¥ 9750
キャスキッドソン 2way キャリーケース バックパック リュック
¥ 8112
エルベシャプリエ 701C コーデュラ 舟型トート S 手持ち スナップボタン
¥ 9360
TORY BURCH トリーバーチ ロゴ ハンドバッグ ミニバッグ バケツ型
¥ 9425
ludlow ラドロー定番！フリンジカゴバック M
¥ 10140
極美品 Scrap Book トートバッグ レザー ブラック フラップ A4
¥ 9230
LeSportsac×HelloKittyレスポートサック キティ50周年コラボ
¥ 9750
PRADA 黒 ナイロン サコッシュ
¥ 10530
BALENCIAGA トートバッグ イエロー
¥ 14080
うゆ丸様専用
¥ 10075
BALENCIAGA デニムバッグ ハンドバッグ
¥ 22425
新品・未使用☆フェイラー ハイジ ショルダーバッグ
¥ 9620
アニエスベー ウエストポーチ ボディバック
¥ 7777
新品HIROFUバックイタリア。おしゃれなグレージュ。５枚めお写真近いお色です。
¥ 17850
【極美品】familiar ファミリア ハンドバッグ 手提げ鞄 チェック
¥ 8814
美品꧁フェラガモ꧂ミニトートバッグ ニット×レザー コンビ ビッグガンチーニ
¥ 11110
落札価格13500円
14 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！