『プラダ スポーツ ショルダーバッグ 希少品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 20分に出品され03月14日 22時 20分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PRADA

キャンバス生地と革のショルダーバッグ

日本未入荷の希少品です



当時のものですので、色褪せ等ありますが

専門店にクリーニングに出し

メンテナンス済です



キャンバス生地の方は、クリーニングのみで、修復は出来なかったとの事でした。

褐色等あるので、

やや傷や汚れありにしました。





まだまだ使えるとは思いますが、

ご理解の程、宜しくお願いいたします。



箱無し

専用袋有り





カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダスポーツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ スポーツ ショルダーバッグ 希少品