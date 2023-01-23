『Stussy×Nike Benassi Slide CW2787-001【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 36分に出品され05月07日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|29cm
|ブランド:
|ステューシー
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¥ 17600
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落札価格7410円
996 入札履歴
終了
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