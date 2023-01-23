『Stussy×Nike Benassi Slide CW2787-001【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 36分に出品され05月07日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Stussy Nikeコラボ べナッシサンダル



夏になり相場も高騰しているかと思います。



箱、タグ付き



カラー···ブラック



サイズ 29cm



外履き数回程の着用感です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 29cm ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Stussy×Nike



Benassi

Slide

CW2787-001