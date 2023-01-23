『ファルスカ スクロールチェアプラス 木製スクロールチェア 3way【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 08時 24分に出品され04月21日 08時 24分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品ですが、コンディションはいいです。

最後の茶色のパーツだけ他のものと比べると劣化してます。

取扱説明書付き。



トラブル防止のため

※中古品なので神経質な方はご購入はご遠慮ください。

※欠品はないと思いますが、写真が全てとさせていただきます。



●商品の特長



スクロールチェアPlusは、新生児から大人までカタチを変えながら座れる一生モノの椅子です。思い出を刻みながら、赤ちゃんと一緒に成長します。シンプルな佇まいは暮らしの道具として大人になっても愛着を持って永くお使いいただけます。新生児から大人まで快適に使える、世界で唯一の製品、スクロールチェアをどうぞ。



●商品情報



【商品名】スクロールチェア Plus

【メーカー】farska ファルスカ

【カラー】ナチュラル レッド

【サイズ】約W47xD58xH80cm

【重量】約7kg

【対象】・0〜6ヵ月頃（ロッキングチェア）

・7ヵ月〜 （ハイチェア）

・子ども〜（キッズチェア ）

・ 〜大人（ダイニングチェア ）

【付属品】フットキャップが1個欠品していますが

その他一式完備。



【梱包方法】破損予防の為、バラした状態で

プチプチとラップフィルム巻で

しっかり梱包してお送りさせて頂きます。



・即購入歓迎です。



・喫煙者、ペットはおりません。



・商品の発送は1〜2日で可能な限り早くお届け出

来るよう心がけております。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファルスカ