『Dior SAUVAGE ソヴァージュ オードゥトワレ ギフトセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 30分に出品され03月20日 05時 30分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 百貨店にて一週間前に購入、匂いを間違えて購入してしまったため出品します。

サンプル付き、新品未使用です。

ギフトラッピングやショッパーは綺麗に折りたたんで梱包します。

60ml



【ユニセックスの香り】

SAUVAGEは、男女問わず楽しめる香水で、さわやかでありながらも深みのある香りが特徴です。



【高級感のあるパッケージ】

Diorのボックスに入っており、ギフトとしても最適です。特別な日の贈り物にぴったりです。



【ギフトバッグ付き】

クリスチャン・ディオールのロゴが施された美しいギフトバッグが付属しており、贈り物としての価値を高めます。



- 製品名: SAUVAGE Eau de Toilette

- ブランド: Dior

- 香水の種類: ユニセックス

- パッケージ: ボックス入り

- 付属品: ギフトバッグ

- ギフトバッグのデザイン: クリスチャン・ディオールのロゴ入り



ご覧いただきありがとうございます。



人気シリーズ···ソヴァージュ



種類···オードトワレ



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンディオール