『Iittalaイッタラ｜Avenaアヴェナ｜フラワーベース 氷柱デザイン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 07分に出品され03月26日 09時 07分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カイ・フランク、ティモ・サルパネヴァと共に、フィンランドの3大デザイナーとして知られるTapio Wirkkalaタピオ・ウィルカラがデザインした「Avena 3429」フラワーベースです。



南極の氷の壁を想わせるような特有のフォルムは、光の差し込み方次第でまるでダイアモンドのようなきらめきがあります。



1970-1989年に作成され、底面には「Tapio Wirkkala 3429」の刻印が残っております。





【商品】

iittala フラワーベース Avena 1つ



【サイズ】

サイズ：φ7.7(最大経)×H17.5cm



【コンディション】

目立つキズやカケはなく、とてもきれいな状態です。ただ製造は1970年代のアンテーク品ですので、その点ご理解ください。



その他気になる点がありましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願い致します。







イッタラiittala、ARABIAアラビア、マリメッコmarimekko、Bersa ベルサ、オレフォス、ホルムガード、北欧雑貨、ヴィンテージ、アンティーク等お好きな方へもオススメです。

アーティスト

Oiva Toikka

Iittala glasswork in Finland

イッタラ バード

NUUTAJARVI/ヌータヤルヴィ

Birds by Toikka

Oiva Toikka/オイバ・トイッカ

スコープ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>花瓶・フラワースタンド 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イッタラ