『90s polosport ホッケーシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 10時 00分に出品され04月21日 10時 00分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ L

身幅 62cm

着丈 79cm



多少の誤差はご了承下さい。



コンディションは良好ですがユーズド品ですのでご理解の上ご購入お願い致します。



#90s

#polosport

#ホッケーシャツ

#ポロスポーツ

#ポロスポ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

polosport

ホッケーシャツ