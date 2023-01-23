『ヘルツ プルアップ サポーネポシェット スマホショルダー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 28分に出品され03月24日 13時 28分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用しましたが、使用する機会がなくなったため出品します。

プルアップレザーは非常に傷がつきやすいです。ご理解いただける方のみご購入お願いします。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヘルツ プルアップ サポーネポシェット スマホショルダー