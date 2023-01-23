『【希少】トム・エバハート「TO REMEMBER」リトグラフ ピーナッツ 保証書【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 09時 52分に出品され03月09日 09時 52分に終了予定です。即決価格は176,000円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少】【正規品】トム・エバハート

「TO REMEMBER」 Art & Art Gallery

スヌーピー リトグラフ ピーナッツ 絵画 版画

※保証書付き





世界で唯一「ピーナッツ」キャラクターを自由に描ける公認アーティスト

トム・エバハートの作品です。

こちらTO REMEMBERは、アメリカテロの復興を願って描かれた作品とも言われています。

この作品は「世界限定750枚」です。



作家名：TOM EVERHART（トム・エバハート）



作品名：TO REMEMBER（トゥーリメンバー）



技法：LITHOGRAPH（リトグラフ）



エディション数：750



エディションナンバー：184（写真2枚目参照）



状態：額縁上部に少し擦れがあります。

（写真4枚目参照）

裏面に少し日焼けがあります。（写真6枚目参照）



サイズ：縦 約95cm✕横 約76cm





★注意点

・素人寸法の為、若干のサイズのずれを御了承ください。

・神経質な方はご注意ください。

・中古品である点、ご理解いただける方のみご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: やや傷や汚れあり