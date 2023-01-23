『和装用バッグ 花柄 オレンジ色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 58分に出品され04月02日 02時 58分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美しいデザイン】

この和装用バッグは、オレンジ色の織物に花柄が施されており、華やかさを引き立てます。特別な場面や和装にぴったりです。



【高品質な素材】

織物素材を使用しており、耐久性がありながらも軽やかな印象を与えます。長時間の使用でも快適です。



【便利な内ポケット】

内装にはベージュの布地が使われ、内ポケットも備えているため、小物の整理がしやすく、実用性も兼ね備えています。



金具に一部傷あります。

草履はありません。



- 色: オレンジ

- 素材: 織物

- デザイン: 花柄

- チェーン: 金色のチェーン

- 内ポケット: あり

- 内装: ベージュの布地



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 和装用バッグ

花柄

オレンジ色