『BALENCIAGA トートバッグ イエロー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 07時 01分に出品され03月03日 07時 01分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バレンシアガバッグ
新品・未使用☆フェイラー ハイジ ショルダーバッグ
¥ 9620
アニエスベー ウエストポーチ ボディバック
¥ 7777
新品HIROFUバックイタリア。おしゃれなグレージュ。５枚めお写真近いお色です。
¥ 17850
【極美品】familiar ファミリア ハンドバッグ 手提げ鞄 チェック
¥ 8814
美品꧁フェラガモ꧂ミニトートバッグ ニット×レザー コンビ ビッグガンチーニ
¥ 11110
アンテプリマ ANTEPRIMA ワイヤー ハンドバッグ トートバッグ
¥ 11180
GUCCI ハンドバッグ ホーボーバッグ スタッズ付き
¥ 15000
【ファミリア】限定 カスタムショルダーバッグ リバティ柄ファミ 税込22000円
¥ 10400
【GIANNI CHIARINI / ジャンニ キアリーニ】MARCELLA
¥ 10920
ノースフェイス ジオフェイストート ブラック 新品未使用
¥ 9204
希少極美品バーバリー ロンドン ハンドバック ウール 毛糸 ノバチェック ニット
¥ 10790
POLO RALPH LAUREN キャンバス バックパック ネイビー
¥ 8970
激レア✨ ソメスサドル SOMES ショルダーバッグ サドルバッグ 肩掛け 黒
¥ 10062
アンクルージュ ノベルティ ツイードバッグ
¥ 9360
未使用級 バリー トートバッグ CRYSTALIA ST クリスタリア ブラウン
¥ 13150
【美品】COACH オールドコーチ イタリア ショルダーバッグ C5E-4403
¥ 10270
美品【FURLA】希少ヘビ革 ２way クラッチ／ショルダーバッグ イタリア製
¥ 12500
e86【極美品】保存袋付 ヴァレンティノ ロックスタッズ 黒 2wayショルダー
¥ 28428
落札価格14080円
377 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！