『BALENCIAGA トートバッグ イエロー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 07時 01分に出品され03月03日 07時 01分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このBALENCIAGAのトートバッグは、明るいイエローとホワイトのストライプデザインが特徴で、スタイリッシュで目を引くアイテムです。



【素材】

バッグは高品質な素材で作られており、耐久性があり、日常使いに最適です。



【サイズ】

実用的なサイズ感で、普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: イエロー、ホワイト、ブラウン

- タイプ: トートバッグ

- 製造国: フランス



ご覧いただきありがとうございます。



自宅保管なので小さな傷や汚れはありますが

ひどい汚れや傷はありません。



デザインに惚れてブランド物を扱う質屋で購入しました。



しかしほとんど使わず旅行等などでしか使用していません。



※箱や袋、ブランド証明はありません。

郵送の際は簡易的ではありますがしっかりと梱包させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガバッグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

トートバッグ

イエロー