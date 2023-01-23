『UNDERCOVER アンダーカバー 15AW D HAND MA-1 ブルゾン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 07時 56分に出品され04月25日 07時 56分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNDERCOVER アンダーカバー 15AW D-HAND MA-1ブルゾンです



サイズ3

カラー BLACK×NAVY



プリマロフトを使用した高機能アウターで、軽くてかなり暖かいです。





身幅約58㎝ 肩幅約47㎝ 着丈約68㎝

＊素人採寸ですのであくまで参考までにお願いいたしま

す。



かなりのレア物です



商品の状態: 美品、ほとんど着用していないので綺麗です

リブ部分の毛玉等も微小で比較的綺麗かと思います。

ご質問等ございましたらコメントにて承ります。



※うしろのプリント部分が経年劣化によりすこし

プツプツと剥がれてとんでしまってますm(_ _)m

（写真３枚目参照）



※前所有者様から購入した際に芳香剤？消臭剤？なのか気にならない程度ですが少し香りがしますので匂いに敏感な方は御遠慮ください。



モニター環境によりお色の誤差が生じる場合が

ありますのでご了承下さい。

疑問がありましたら事前に質問をお願いします。



※ペット所有者なので検品はしていますが稀にペットの細かい毛が付着してることがあります。

神経質な方、アレルギーの方など気になさる方は

ご遠慮ください。



トラブル防止の為、プロフィール一読の上

ご購入お願いいたしますm(_ _)m







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ジェンダーレス





素材···ナイロン

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

ジップ・ボタン···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNDERCOVER

アンダーカバー

15AW

D

HAND

MA-1

ブルゾン