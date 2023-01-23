『ito fukuoka ジャンプslim cotton ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 08時 18分に出品され03月25日 08時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ito-fukuoka



jump slim halfsleeve



人気のjumpsuit【 slim】の半袖バージョン

スリムといっても充分に身幅もありゆったりはしています



後ろはコンシールファスナー仕上げ



ポケットあり



size Free



小さく畳んで発送します。

カラー···ブラック

新品未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

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