『ダイニチ 置き型加湿器 HD-KSRX918 ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 52分に出品され03月20日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高性能加湿機能】

ダイニチの置き型加湿器は、部屋全体を効率的に加湿します。特に乾燥する季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ブラウンの外装と透明なパネルが特徴的なデザインで、インテリアに馴染みやすいです。



【使いやすさ】

約3mの電源コードにより、設置場所を選ばず、手軽に使用できます。



- ブランド: ダイニチ

- タイプ: 置き型加湿器

- モデル番号: HD-KSRX918

- 電源コードの長さ: 約3m

- 色: ブラウン

- 特徴: 前面に透明なパネル

- 冷暖房機能: 加湿機能



ケーズデンキとのコラボ商品となります。

容量としては木造で14.5畳まで対応しております。

2018年製造ですが、使用頻度が少なく、まだ問題なく使用できます。

給水タンクに傷がありますが、合わせ面のため、外観からは気にならないかと思います。



取説については、ダイニチ工業のHPをご参照ください。

（https://manuall.jp/dainichi-hd-ksrx918-humidifier/）



発送については、土日対応となる旨、宜しくお願い致します。



この時期は乾燥するので、うるおいを求めたい方、是非ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイニチ