『POLO RALPH LAUREN キャンバス バックパック ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 02分に出品され04月12日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母から送られてきたシリーズです(*^.^*)笑

購入後使わなかったらしく、ビニタイ付いたままです笑

普段最低限の荷物で出かける私はリュックをこの先も使いそうに無いので

どなたかどうぞ♪





【 商品名】

キャンバス バックパック



【カラー】

ネイビー



【サイズ】

幅 33cm

高さ 40cm

マチ 14.5cm

重量 500g



【素材】

本体：綿100%

裏地：ポリエステル100%







ポロ ラルフローレン POLO RALPH LAUREN

polo ralph lauren









カラー...ブルー



素材...キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ POLO

RALPH

LAUREN

キャンバス

バックパック

ネイビー