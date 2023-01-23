『The Ennoy Professional Border T-Shirts エ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 52分に出品され03月21日 04時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます。



男女兼用



即購入大歓迎！



未使用品ですが、撮影の為一度開封していますのでご了承下さいませ。



商品状態：新品未使用



カラー:グレー



サイズ：cm

Sサイズ： 着丈：69cm、胸囲：114cm、肩幅：50cm、袖丈：60cm

Mサイズ： 着丈：71cm、胸囲：118cm、肩幅：52cm、袖丈：61cm

Lサイズ： 着丈：73cm、胸囲：112cm、肩幅：54cm、袖丈：62cm

XLサイズ： 着丈：75cm、胸囲：126cm、肩幅：56cm、袖丈：63cm

※平置き採寸なので、若干の誤差はお許し下さい



※男女兼用の為女性の方も男性の方も問題無く着用していただけると思います！これからの季節にぴったりです。



※ご入金確認後、４～７日以内に発送いたします。お急ぎの方はご了承ください。



※沖縄離島は別の送料2,050円を追加頂きます、ご了承ください。



※並行輸入品(海外正規品)の為、知識のない方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。

国内正規代理店、百貨店での購入をお勧め致します。



#長袖

#The Ennoy

#男女兼用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ The

Ennoy

Professional

Border

T-Shirts

エ