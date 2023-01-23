『camper メッセンジャーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 03時 49分に出品され04月04日 03時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 camper メッセンジャーバッグ



中古のため傷や汚れがあります。

状態は写真にて判断し、ご了承の上でご購入ください。

※使用に影響のある破損等はありません。



革製のため作りは丈夫です。

A4等は余裕で収納可能かつ、かなり大容量です。



サイズは以下になります。

※素人採寸のため、多少の誤差がある場合があります。



上辺(横)：53cm

下辺(横)：35cm

縦：26cm

マチ：18cm



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: カンペール

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ camper

メッセンジャーバッグ