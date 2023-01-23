『2024年新作 裏起毛パーカー ユニセックスモデル 新品未使用品 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 16時 05分に出品され04月22日 16時 05分に終了予定です。即決価格は9,822円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️POLO Ralph Lauren 2024

新作裏起毛 POLOロゴパーカー



◼️新品 未使用 タグ付





◼️購入店 表参道店 正規店

参考価格 ¥48.000



◼️サイズ XS

メンズS レディースM

着丈66肩幅 45身幅 53





■状態

・Ralphコレクターのため、購入後も大切に保管しております。



90s

アウター

ラガーシャツ

ボーダー



パーカー

ジップアップ

ダウンベスト

ダウンジャケット

ポロベアー

レガッタコレクション

アメリカズカップ

polo ralph lauren

polo sport

polosport

RLX

RRL

poloski

ポロスポーツ

ポロラルフローレン

ポロカントリー

1992

1993

rl92 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 2024年新作 裏起毛パーカー ユニセックスモデル 新品未使用品 送料無料