『Schott｜袖レザー メルトンダブルライダースジャケット ブラック ワンスター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 19時 54分に出品され04月05日 19時 54分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 schott｜ショット



○商品説明



袖がラムレザーの切替になったダブルライダースジャケットです。

ボディはメルトンウール素材です。

肩の部分にスターのスタッズが施されています。





○サイズ M



着丈 56cm

身幅 46cm

肩幅 36cm

袖丈 58cm



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Schott｜袖レザー

メルトンダブルライダースジャケット ブラック ワンスター