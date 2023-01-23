『Loungedress✨ポケットショートカーディガン ネイビー 金ボタン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 12分に出品され03月09日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Loungedress

ラウンジドレス



ポケットショートカーディガン



Price¥14,300



color ネイビー



size Free



以下引用です



ゴールドボタンでアクセいらずのミニ丈ツイードカーデ



■デザイン強撚の少しシャリ感のある糸でお作りしたミニ丈のコンパクトカーディガン。吸湿性と速乾性にも優れていて、毛羽立ちが少なく丈夫で、肌触りもさらさらしているのでストレスなく着用頂けます。



■コーディネートボタンを留めてトップスとしても、アクセいらずで華やかに仕上げてくれるアイテムで、一番上や一番下のボタンを外してあえて崩して着るのもおすすめのスタイル。

コンパクトなミニ丈なので、ワイドパンツやフレアスカートなどとも相性良く、シンプルなコーディネートに肩掛けで合わせてポイントしても可愛く仕上がるアイテムです。



■素材・洗濯表記素材：綿 79% ナイロン 21%洗濯表記：手洗い可



着用3.4回

自宅保管となりますので完璧を求める方はご遠慮下さい。



これからの季節にピッタリの一着

この機会に是非

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購入後出来るだけ早く発送いたします

また、発送のご要望などございましたらお気軽にお申し付けください

最後になりますがプロフィールをご確認いただき、問題ないようでしたらそのまま購入手続きをお願いします



管理番号：1204 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラウンジドレス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Loungedress✨ポケットショートカーディガン ネイビー 金ボタン