『【良品】Nikon F FTN Finder Black ファインダー #i3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 06時 19分に出品され03月15日 06時 19分に終了予定です。即決価格は11,603円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【外観】良品



使用上のスレ見られますが、大きなキズ、アタリ見られません。

気持ち良くお使いいただけます。良品です。



お客様が気持ちよく撮影できるように、全てアルコール除菌済みでございます。



【光学】

ファインダー

カビ・・・ありません

クモリ・・・ありません

キズ・・・ありません

ホコリ・・・・ 僅かにあります

使用に差し支えるものはありません



【動作】

通電確認済み

動作・・・動作確認済みで入手しています



【その他事項、付属品】

写真のもの全て



最後までご覧いただきありがとうございます。

心から感謝いたします♪ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニコン