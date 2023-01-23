『EMPORIO ARMANI ボディバッグ ショルダー シボ革 黒 ロゴ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 04時 52分に出品され03月18日 04時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

EMPORIO ARMANI エンポリオアルマーニ

ボディバッグ ショルダー シボ革 黒 ロゴ



◉上品なシボ革のボディバッグです。ショルダー紐には、アルマーニの文字ロゴが記載され、カッコ良さを

引き立てます！



《商品仕様》

ファスナー× 2

ポケット× 2

（ショルダー紐調節可能)



《カラー》

黒 ブラック



《サイズ 》

横：約31cm

マチ：約7cm

高さ：約13cm



※多少の誤差は、ご了承下さい。



《素材》

レザー



《商品状態》

１箇所ファスナーのレザー部分にダメージあり。

（写真にてご確認下さい）

その他は、スレ、色褪せ等は無く状態は綺麗です！







◉購入元◉

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※あくまでも中古品ですので、ご理解いただいた上でご購入よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ EMPORIO

ARMANI

ボディバッグ ショルダー シボ革 黒 ロゴ