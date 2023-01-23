『tambere 花柄キルティング 100cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 22分に出品され03月27日 17時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タンベレ コート ジャケット



サイズ表記ありませんが2020年購入。

2歳〜5歳頃まで着ましたが他のアウターとも併用していたため目立つ汚れ破損はありません。（見落としがあればすみません）

リバーシブルでどちらも可愛らしく着られます。

どちらもポケットあり。

腰ひもはお好みで使用する用です。



身幅 37cm

着丈 42cm



初めはコートとして、成長したらジャケットとして使用してました。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 100cm