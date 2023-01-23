『【極美品】A.D.M.J. エーディーエムジェイ トートバッグ 肩掛け可能 シボ【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 21時 15分に出品され04月25日 21時 15分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.D.M.J.の自立する

肩掛け可能なトートバッグです。



人気の型ですので早い者勝ちですよ^_^



シボ加工で秋カラー

ナチュラムブラウンなのが

さらにこの時期に使いやすいですよ！



使用感全くない極美品です。

是非ご検討ください♪



大手リサイクルショップで購入しました。



サイズ

幅…31

高さ…23

まち…17



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エーディーエムジェイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】A.D.M.J.

エーディーエムジェイ

トートバッグ

肩掛け可能

シボ