『sacai ファブリックコンボ FABRIC COMBO MA-1 1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 18時 33分に出品され04月07日 18時 33分に終了予定です。即決価格は48,889円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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sacai ファブリックコンボ レイヤードMA1ブルゾン

FABRIC COMBO MA-1 BLOUSON

ボンバージャケット



サイズ: 1

着丈: 約67cm(背中襟下から)

身幅: 約62cm(脇下から)

肩幅: 約47cm

袖丈: 約67cm(肩上から)

付属品: 商品タグ

購入先: ドーバーストリートマーケット銀座

品番: 20-02214M



カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ sacai

ファブリックコンボ

FABRIC

COMBO

MA-1



1