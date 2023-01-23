『Supremeダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 05分に出品され03月21日 16時 05分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supremeのリバーシブルダウンジャケットです。写真６枚目に小さい穴があります。７枚目に少し汚れがありますがそれ以外はきれいな状態です。着用機会がなく久しぶりに出してみたら穴があいてしまっていました。１箇所ある汚れもあまり目立ちません。クリーニングに出せばおちる程度かと思います。それ以外はほんとにきれいな状態なのでよろしくお願いします。価格はだいぶ安く設定させて頂きました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supremeダウンジャケット