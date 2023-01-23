『新品 COACH アームバッグ ホーボーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 37分に出品され04月01日 05時 37分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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♡新品未使用です。





新しいアンダーアームバッグ Laurela シングルショルダークロスボディハンドバッグ



スタイル番号: CV975

サイズ: 28*18*11cm



【付属品】紙袋、保存袋



海外のコーチ直営店で購入した商品です。



【アウトレット商品について】

アウトレットとは、生産過剰だけど大きな傷がない商品、革タグが付いているが使用できない商品など、様々な理由でコーチのアウトレット店で販売されている商品のことを指します。

こちらの商品は海外直営店で購入した商品です。

低価格にて販売いたしておりますのでご理解の上ご購入下さい。

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ありがとう 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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