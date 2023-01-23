『希少✨コーチ トートバッグ ボニーカシン 肩掛け A4 ブラウン シグネチャー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 07時 35分に出品され04月14日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品ページをご覧いただきまして誠に有難うございます！



○アイテム

COACH トートバック シティ A4収納 肩かけ 逆台形 自立 通勤 通学 チャームプリント チャーム柄 レディース 女性 散歩 犬 ドッグ いぬ 茶 F57542 手提げ



○サイズ

タテ：26cm×ヨコ：(上)40.5cm(下)30cm×マチ：14cm



※多少の誤差はご了承ください。



中 ファスナーポケット

オープンポケット 2点



○状態

多少の使用感ございますが、目立った傷汚れなくご使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使いいただけます。

状態に関しましては主観の部分もございますので写真でのご確認をお願いいたします。

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。



○カラー

ブラウン



○素材

PVCレザー



○配送

1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



大手ブランドリユースショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。



是非ともご検討いただければ幸いでございます。

何卒よろしくお願い申し上げます。



カラー...ブラウン

sg/c/3280h10232024

コーチ/型名...シティ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨コーチ

トートバッグ

ボニーカシン

肩掛け

A4

ブラウン

シグネチャー