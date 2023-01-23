『シャキールさま専用 Kermit Chair 新品未使用 カーミットチェア 赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 17分に出品され03月04日 16時 17分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kermit Chair スタンダード幅

カラー：Red

正規代理店販売価格：¥55000

原産国：アメリカ製





購入後そのまま倉庫で段ボール箱に入れて保管していた新品未使用品です。

残り2点です、よろしくお願いいたします。







●チェアは広葉樹とアルミニウムから作られています

●58cmの長さの小さな袋に折りたたんで詰み込めて、持ち運びに便利です

●すべての木材はダブルマリングレードポリウレタン加工が施され、 椅子を保護しています

●布は1000デニールナイロンで、ほつれを防ぐために熱で切断しています

●Made in USA テネシー州でハンドメイド生産を行っています



耐荷重：350LB（158kg）

収納サイズ：約11 x 16 x 56cm

組立サイズ：幅約53 x 高さ約61

座面高：約32cm

重量：5.5lbs (2.5kg)

素材:オーク材・アルミ・スチール・1,000デニールナイロン



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種類···ローチェア



特徴···折りたたみ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カーミットチェア

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テーブル・チェア・ハンモック タグ シャキールさま専用

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