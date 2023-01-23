『Bose Sport Earbudsワイヤレスイヤフォン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 03時 10分に出品され04月16日 03時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bose Sport Earbuds 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 接続 マイク付 最大5時間+10時間 再生 タッチ操作 防滴 グレイシャーホワイト





【高音質】

Boseのワイヤレスイヤフォンは、クリアな音質と深い低音を提供します。音楽や通話に最適です。



【快適な装着感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適に装着できます。



【便利な充電ケース】

持ち運びに便利な充電ケースが付属しており、外出先でも簡単に充電が可能です。



- ブランド: Bose

- カラー: ホワイト

- タイプ: ワイヤレスイヤフォン

- 付属品: USBケーブル

- 特長: 充電ケース付き

⭐︎箱、説明書なし

⭐︎イヤーカフサイズ(SMサイズ)





⚠️本体の外側に少しだけ傷がついております

(写真5枚目)

中はとても美品です







以前、同じBOSEの前の型のワイヤレスを使用していて無くしてしまったためこちらを購入しましたが、以前のSサイズより少しだけ大きいため私の耳には合わず(私が極端に耳の穴が小さいです)一度使用しましたが落ちてしまうため出品致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い