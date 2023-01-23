『【美品】歯科用口腔内カメラ Canon EOS 80D W ソニックテクノ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 03時 08分に出品され03月31日 03時 08分に終了予定です。即決価格は55,200円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☘️歯科口腔内撮影用に2年ほど使用しました。

目立った傷もなく、美品です！作動確認済みです^ ^



☘️付属品

⚫︎カメラ本体

⚫︎口腔内撮影用レンズ SONIC TECHNO

⚫︎本体用充電器

⚫︎取扱説明書

⚫︎本体取り付け用ベルト

⚫︎ハードケース



☘️SONIC TECHNOのHPより抜粋

フィルム撮影の時代から、扱いやすさに定評のあるスタンダードなシステムです。 散光の効率が高く、臼歯部までしっかりと光を照射します。 サイドwフラッシュに比べ軽量であるため、質量重視のDr.、DHに人気があります。 歯科臨床上、もっともベーシックなオー型（丸型）のフラッシュモデルです。



☘️本体スペック

⚫︎タイプ 一眼レフ

⚫︎レンズマウントキヤノンEFマウント

⚫︎画素数2580万画素(総画素)

2420万画素(有効画素)

⚫︎撮像素子 APS-C

22.3mm×14.9mm

CMOS

⚫︎撮影感度標準：ISO100～16000

拡張：ISO25600

⚫︎記録フォーマットJPEG/RAW

⚫︎連写撮影高速連続撮影：最高約7コマ/秒

⚫︎シャッタースピード1/8000～30秒

⚫︎液晶モニター3インチ

104万ドット

⚫︎ファインダー形式 ペンタプリズム

⚫︎ファインダー倍率 0.95 倍

⚫︎ファインダー視野率（上下/左右）100/100

⚫︎電池タイプ専用電池

⚫︎専用電池型番LP-E6N/LP-E6

⚫︎記録メディアSDHCカード

SDカード

SDXCカード

⚫︎スロットシングルスロット



#歯科用口腔内撮影デジタルカメラ

#歯科

#Canon 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン