『OPPO Reno7 A 最終価格にお値下げしました【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 26分に出品され03月20日 20時 26分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ...OPPO

機種名...OPPO Reno7 A

カラー...ドリームブルー

容量...128GB

購入したキャリア...SIMフリー

付属品...説明書, 箱

画面割れ...なし

機能不良...なし



購入して3日間だけ使用しました。

ガラスフィルムも貼ってあります。

専用ケースも買ってしまったので、一緒にお付け致します

初期化してあります





傷等はないと思います



ご理解いただきご購入をお願い致します



これ以上のお値下げは考えておりません

お値下げは、こちらで下げたい時にさせていただきますので、ご理解宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オッポ