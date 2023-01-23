『ロジクール MX MECHANICAL ワイヤレス キーボード 赤軸 テンキ-【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 15時 17分に出品され04月18日 15時 17分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロジクール KX850FL MX MECHANICAL

ワイヤレス メカニカル パフォーマンス キーボード

赤軸 リニア テンキー



2024年９月 Amazon にて購入。

ほとんど使用しておりませんので、状態は綺麗かと思います。

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/keyboards/mx-mechanical.html







キーボード/サイズ...フルサイズ

キーボード/タイプ...メカニカル

スイッチ...リニア

接続方法...Bluetooth + Logi Bolt USBレシーバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール