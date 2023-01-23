『Champion チャンピオン リバースウィーブ スナップボタンパーカー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 22時 18分に出品され04月04日 22時 18分に終了予定です。即決価格は9,867円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 正規品



Champion チャンピオン



リバースウィーブ

スナップフーデッドスウェットシャツ

24FW



品番：C3-A120



カラー：シルバーグレー(040)



サイズ：M



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【スタイル】

カジュアルなデザインで、普段使いに最適です

フード付きで、寒い季節にも重宝します



【機能性】

ボタン式の前開きで、着脱が簡単です。ロゴ刺繍が施されており、ブランドの存在感を引き立てます



- ブランド: Champion

- 色: グレー

- デザイン: フード付きボタン式

- 特徴: ロゴ刺繍あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

チャンピオン

リバースウィーブ

スナップボタンパーカー

M