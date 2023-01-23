『【着物と帯 時流】F24526◇正絹 袋帯◇美品 若松 金銀糸 六通【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 22時 29分に出品され04月02日 22時 29分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆サイズ…幅 約30.5㎝ 長さ 約422㎝

◆素材…正絹

◆六通

◆仕立て上がり

◆合わせるお着物…訪問着、付下げ、色無地、江戸小紋、

黒留袖、色留袖など幅広くご着用頂けます。

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…結婚式、披露宴、入学式、卒業式、お茶会、パーティーなど

◆リサイクル品ですが綺麗です。



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#時流F24526



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＊検品に細心の注意をしておりますが 見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。





＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送になりますので

ご了承下さいませ。

また らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合が

ございますので ご了承くださいませ。





＊袋帯 多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

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＊即購入 大歓迎です♡



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時流】F24526◇正絹

袋帯◇美品

若松

金銀糸

六通