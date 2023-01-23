『【着物と帯 時流】F24526◇正絹 袋帯◇美品 若松 金銀糸 六通【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 22時 29分に出品され04月02日 22時 29分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
KA751 振袖 身丈162cm 正絹 着物 成人式
¥ 9165
化繊 洗えるお着物 袷
¥ 7332
袋帯 漆 鳳凰 椋鳥 刺繍 金糸 華柄 花文 NO-1106
¥ 11570
《お仕立て上がり■名古屋帯◆クリスマスオーナメント◇白◆正絹着物◆NS11-1》
¥ 14900
専用帯524 512 二本セット●青山みとも 幻の貝紫 高級 正絹 袋帯
¥ 16400
NO44 夏小紋 中村 勇二郎 人間国宝 リュース品
¥ 11700
⚫︎mk-0074 色打掛 刺繍 鶴 身丈199 裄66.5 袖107 10-28
¥ 16720
正絹振袖 長襦袢
¥ 7800
美品 マジョリカお召し！北欧柄 アンティーク着物
¥ 12400
★美品 極上一越地 金彩加工染 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜ＨH1623＞★
¥ 9984
二部式着物
¥ 9555
青柳 櫛引織 紬袋帯 未使用品 全通柄 正絹
¥ 17136
花と蝶 振袖 正絹
¥ 13000
美品 振袖 ピンク 花柄 着物単品 アンティーク品
¥ 13000
SO-366 袋帯 六通 正絹 漆箔 華 橙色
¥ 8424
【BLACK FRIDAY】 訳あり 西陣織 正絹 名古屋帯 千地泰弘 笹
¥ 10530
410y31〇舞麗帝 九百織 袋帯 梅 波文様 蝶々 金糸〇美品 成人式 結婚式
¥ 9815
★洗い立て★ 夏用 正絹 単衣 うさぎ 秋用 月 中秋 可愛い
¥ 10465
落札価格9048円
458 入札履歴
終了
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