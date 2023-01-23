『nothing Phone 2aミルクホワイト 12gb+256gb【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 00時 26分に出品され04月15日 00時 26分に終了予定です。即決価格は21,060円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グローバル版の新品未開封品となります。

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nothing Phone （2a） 6.7インチ

メモリー12GB

ストレージ256GB

ブランド：Nothing

色：milk white ミルクホワイト

画面サイズ：6.7 インチ

CPUコア数：8.0

CPU種類：Qualcomm Snapdragon

SIM情報：SIMフリー

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー

認証機能：顔/指紋認証

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

ワンセグチューナー：なし FeliCa、おサイフケータイ有無：なし



シリーズ···その他



IMEI (製造番号)...356657424016076 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用