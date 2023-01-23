『◇maxell iV マクセル アイヴィ 1TB M-VDRS1T.E◇【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 33分に出品され04月09日 18時 33分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇maxell iV マクセル アイヴィ 1TB M-VDRS1T.E カセットハードディスク◇No.20974



個人保管での中古品です。

iVDRは、自由に持ち運びができるリムーバブルハードディスクドライブです。

動作品です。

写真のものが全てです。



付属品：なし



重量：約139g





商品ランク：5



【S】新古・未使用品(新品の項目にチェックがあったとしても完全新品ではない。)

【6】数回使用程度の超美品

【5】多少の傷・汚れがあるが程度良好の美品

【4】一般的な使用感のあるお品

【3】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【2】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【1】ジャンク品



※独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。



[↓お願いです]



※プロフィールは必ずご一読下さいませ(臨時休業の近況はここに記載してます）



※基本、即決でお願いします。



※値下げできますか？等の金額を提示しないコメントは困ります。希望金額をきちんとご提示下さい。



※説明文にある判断はあくまで出品者の主観だということを予めご了承下さい。



※写真で判断できない部分はご遠慮なくご質問ください。



※鑑定済みのUSED商品をご購入してますので、定価や購入時期のお問合せにはお答え出来ません。



※売り切り希望なので、いいねを頂いても定期的に再出品致します。(他サイトで売れてしまう可能性もあります）



※商品を多数出品しておりますので、コメントに返信にお時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。



※沖縄、離島の場合は別途料金がかかりますので、料金確認の際はコメント欄にてご連絡ください。



※商品は梱包や購入者様の地域によって配送方法が変更する場合がございますこと、ご了承くださいませ。



迅速、丁寧な対応を心がけますので、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マクセル