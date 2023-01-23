『todayful Cutoff Puffshoulder Shirts ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 00時 02分に出品され03月03日 00時 02分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #カットオフパフショルダーシャツ

1,2回着用しました。

ハンガーにて自宅保管です。



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カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ todayful

Cutoff

Puffshoulder

Shirts

ブラック