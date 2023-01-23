『quasi ニット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 27分に出品され03月17日 20時 27分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズM

色 グリーン



数年前に購入しました。

着用数回のみで美品かと思います。



ブランドQUASIタグないためSupremeとさせていただいております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ quasi

ニット