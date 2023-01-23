『カリフォルニア ディズニーランド 65周年 ラウンジフライ loungefly【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 19時 33分に出品され03月03日 19時 33分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カリフォルニア ディズニーランド 65周年 ラウンジフライ loungefly

3年前に購入し現地で数日間使用しました

ボディバッグとリュックの2wayになっています(2枚目参照 ファスナーで肩紐の本数を変更できます)

リュックの底付近にデニムの色移りございます(3枚目参照)



色はクリーム色に近いです

あまり出回りのないデザインかと思われます



usedにご理解いただける方のみご購入をお願い致します



海外ディズニー カリフォルニアディズニー ディズニーランドリゾート DLR フロリダディズニー ウォルトディズニーワールド WDW 東京ディズニーランド 東京ディズニーシー 東京ディズニーリゾート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ラウンジフライ

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