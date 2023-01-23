『MONCLER ANTON GIUBBOTTO JACKET アントンパーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 27分に出品され03月16日 11時 27分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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モンクレール アントン ナイロンジャケット



MONCLER ANTON GIUBBOTTO JACKET



サイズ2。



7万くらいで極美品で売っていたのを購入したまま私は使用しておりません。

元々アウトレット品なのか分かりませんが左腕の部分に汚れみたいなのがあります。

光沢のあるナイロンの為見えにくいと思います。

画像にてご確認ください。



値下げ交渉多いので追記しておきます。大幅な値下げは考えておりません。



その他首元など載せておりますがさほど使用感ありません。

新品ではございませんので神経質な方はご遠慮ください。



購入後のクレーム、返品は一切対応致しませんので事前に画像追加など相談お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ANTON

GIUBBOTTO

JACKET

アントンパーカー