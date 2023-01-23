『Panasonic 全自動電気洗濯機 NA-FA90H6【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 06時 21分に出品され03月23日 06時 21分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能洗濯機】

このPanasonic製の全自動電気洗濯機は、9.0 kgの洗濯容量を持ち、家庭での使用に最適です。特に、350 Wの消費電力で効率的に洗濯が可能です。



【便利な機能】

自動洗濯機としての特性を活かし、手間を減らしながら高品質な洗濯を実現します。IPX4の防水等級により、安心して使用できます。



【コンパクトなデザイン】

外形寸法は599 mm x 610 mm x 1012 mmで、限られたスペースにもフィットします。2019年製で、最新の技術を搭載しています。



- ブランド: Panasonic

- 製造年: 2019年

- 型番: NA-FA90H6

- 電圧: 100 V

- 周波数: 50/60 Hz

- 消費電力: 350 W

- 洗濯容量: 9.0 kg

- 標準使用水量: 102 L

- 外形寸法: 599 mm x 610 mm x 1012 mm

- 防水等級: IPX4



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり