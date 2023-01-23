『新品 コムデギャルソンオム 刺繍ロゴショルダーバッグ シュプリームサカナクション【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 50分に出品され03月15日 18時 50分に終了予定です。即決価格は23,868円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【お値下げご遠慮ください】

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コムデギャルソン オム(COMME des GARCONS HOMME)の鞄です。



メッセンジャーバッグのような大きさが魅力、さり気無い刺繍ロゴがデザインされたショルダーバッグ。



内側にポケットも装備され中身を整理しやすく、裏地はキャンバス生地でしっかりと補強されていますので長く愛用頂けます。



長さ調節可能なショルダーストラップで、メンズ、レディース問わずユニセックスで着用頂けます。



素材

合皮



カラー

ブラック



サイズ

ワンサイズ

高さ38/幅45/マチ13/持ち手70cm

多少の誤差はご了承下さい。



他にもお勧め商品多数出品しておりますので宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品

コムデギャルソンオム

刺繍ロゴショルダーバッグ

シュプリームサカナクション