『モンクレール・ダウンベスト・メンズ・ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 19分に出品され03月25日 02時 19分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚪︎サイズ: 身幅51cm 着丈61cm



⚪︎カラー: ネイビー



⚪︎状態: ポケットのジッパー(両方)が少し

色が剥がれてる部分があります。

2mm程です。

画像８枚目でご確認下さい。

他は汚れ等ありません。



⚪︎大阪、梅田阪急百貨店にて購入致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール・ダウンベスト・メンズ・ネイビー