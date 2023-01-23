『C783 ゲラルディーニ レディース ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 05時 54分に出品され05月05日 05時 54分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆管理番号 C783

◆全国配送料無料

◆品名ブランド

GHERARDINI｜ゲラルディニ

◆カラー ネイビー

◆状態 目立った傷や汚れなし



◆横幅 /44

◆縦幅 /27

◆マチ /14

◆ハンドル持ち手 /11

◆ショルダー長さ /130(最大)調整可能



◆商品紹介



モダンなボックス型フォルムが魅力



ゲラルディーニの

レディース2wayバッグです。

(ショルダー／ハンド)



マチがあるので収納力もあり、

シーンによって持ち方や

ショルダーの長さを

変えることができる2wayバッグ◎



1つのバッグで様々なお出かけに

対応可能なので

面倒な荷物の入れ替えも少なく

良いこと尽くしの逸品です。



【購入場所】

一般社団法人 日本流通自主管理協（AACD）加盟店 市場正規店



当店の出品物は全て鑑定済みの商品です。

安心してご購入くださいませ。



わからない事がありましたら質問よりご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲラルディーニ

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