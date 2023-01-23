『【新品】レイバン RB3447 002/52 50サイズ グレーイエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 17分に出品され03月04日 16時 17分に終了予定です。即決価格は10,043円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RayBan RB3447 002-52 50サイズ

Round metal

新品未使用品。

定価27610円。



レンズの表面を軽くサンディングしてヴィンテージ感を出したWASHED LENSESシリーズ



■カラー：ポリッシュブラック

■レンズカラー：グレーイエロー(WASHED LENSES)

■サイズ 50□21-145

■付属品：純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書(未記入)





ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の新品未使用、国内正規品となります。 並行輸入などは一切取り扱いはしていませんのでご安心ください。



レンズカラー...グリーン

フレームカラー...ブラック

フレーム形...ラウンド/丸メガネ

モデル名...ラウンド

モデル名...ラウンド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品】レイバン

RB3447

002/52

50サイズ

グレーイエロー